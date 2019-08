राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता शनिवार को करेंगे कश्मीर का दौरा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शनिवार को कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे. सूत्रों के मुताबिक गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, भाकपा महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे.

A delegation of Opposition party leaders to visit SRINAGAR tomorrow. Congress leaders Rahul Gandhi, Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma, CPI's D Raja, CPI(M)'s Sitaram Yechury, RJD's Manoj Jha will also be a part of the delegation. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/wkXdRv6CbN