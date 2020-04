Coronavirus से जंग में PPE की कमी को लेकर AIIMS के डॉक्टर ने जताई चिंता, PM मोदी से कहा- हमारी 'मन की बात' भी सुनें   

उनकी ओर से यह मांग ऐसे समय की गई है. कोरोनावायरस से जंग लड़ रहे डॉक्टरों के भी कोरोनावायरस से संक्रमित होने की खबरें आई हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, देशभर में अबतक 50 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो चुके हैं. इससे पहले गुरुवार को AIIMS के एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी. बुधवार को भी सफदरजंग अस्पताल के दो रेजिडेंट डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी. बताया गया था कि अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रही टीम में शामिल एक डॉक्टर ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुआ है. हाल ही में दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक के दो डॉक्टर और कैंसर सेंटर का एक डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया था.

We are asking about PPE every minute . Please listen to our #mankibaat too !!@DrRebellious@DrAstha_Sachan@drharshvardhan@narendramodi@drkamnakakkarhttps://t.co/N6tlJPll9v