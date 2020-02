एम्स के कार्डियो साइंस सेंटर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां

एम्स के कार्डियो साइंस सेंटर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है.अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं.

Delhi: A fire has broken out at AIIMS' Cardio-Thoracic Sciences Centre. No casualties have been reported yet. 10 fire tenders are present at the spot. Fire has been brought under control. More details awaited. pic.twitter.com/N51qYYEqxl