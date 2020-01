केरल और मुंबई के बाद बिहार में भी कोरोना वायरस का खौफ, छपरा में लड़की को किया गया ICU में शिफ्ट

मुंबई सहित देश के कई एयरपोर्ट में कोरोना वायरस से बचाव के लिए निगरानी बरती जा रही है.वहीं बिहार के छपरा में चीन से वापस लौटी एक लड़की को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI से पटना मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट विमल कारक ने बताया कि कुछ लक्षणों को देखते हुए उसे छपरा में ही भर्ती कराया गया था और अब उसे पटना लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जब वह लड़की पटना मेडिकल कॉलेज में आ जाएगी तो उसके ब्लड जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नेपाल में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है. इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में नेपाल की सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है. दूसरी ओर एयरपोर्ट स्वास्थ्य संस्था की ओर से कहा गया है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं पाया गया है. चीन से आने वाले अब तक 392 यात्रियों का परीक्षण किया गया है.

Vimal Karak, Superintendent, Patna Medical College&Hospital: After she reaches PMCH, her blood sample will be sent to National Institute of Virology in Pune for test&then treatment will be provided as per reports. We are prepared for such a suspected case of #Coronavirus. #Biharhttps://t.co/RtD1TF9INepic.twitter.com/gdXC58oh1Q