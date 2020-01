उत्तर प्रदेश के बरेली में शख्स ने महिला पर पेट्रोल डालकर कर आग लगाई

उत्तर प्रदेश के बरेली में सोमवार को एक महिला पर शख्स ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना सुभाष नगर पुलिस स्टेशन इलाके की है. पुलिस के मुताबिक महिला का इलाज जारी है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस की ओर से आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया गया है.

Bareilly: A man allegedly poured petrol on a woman and set her ablaze under Subhash Nagar police station limits. Police say, "The woman was admitted to a hospital and is undergoing treatment. An FIR has been registered, we will nab the accused soon". (27.1.20) pic.twitter.com/Rjf6z18hsp