CM योगी की अशोभनीय तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अशोभनीय फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले एक युवक को आज जेवर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिसके माध्यम से उसने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रोहित नामक युवक ने कल जेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि चांद कुरैशी नामक एक युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए, अशोभनीय फोटो साझा किया है.

Greater Noida: A man, Chand Quraishi has been arrested by Police on charges of putting up an objectionable post against CM Yogi Adityanath, on Facebook. The complaint was filed by local BJP leaders. (file pic) pic.twitter.com/iYtH2Ixrie