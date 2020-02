विश्व हिंदू महासभा नाम के संगठन से जुड़े रणजीत बच्चन नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या

लखनऊ के हजरतगंज थाना इलाके में रणजीत बच्चन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. रणजीति बच्चन को खुद किसी विश्व हिंदू महासभा नाम के संगठन का नेता बताते थे और कई सालों से वह समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े थे. इस गोलीकांड में उनके साथ एक और अन्य शख्स की भी गोली लगी है लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है. वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अभी तक की तफ्तीश में पता चला है कि लखनऊ में हुई घटना में मुंगेर की बनी .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया

Dinesh Singh, DCP Central Lucknow: The body has been identified as of Ranjeet Bachchan, who had gone out on morning walk when some unknown assailant shot him. A police team has been formed and further investigation is being carried out. https://t.co/rZ1dGNhHAnpic.twitter.com/QvooGKgoHu