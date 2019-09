जब किरण मज़ूमदार शॉ ने उठाए ई-सिगरेट पर पाबंदी की घोषणा पर सवाल, निर्मला सीतारमण ने यह दिया जवाब

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बुधवार को ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाए जाने की घोषणा के बाद बायोफार्मास्यूटिकल एन्टरप्राइज़ बायोकॉन की अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (CMD) किरण मज़ूमदार शॉ ने गुटके पर भी पाबंदी की बात करते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कदम उठाने की ओर ध्यान देने की सलाह दी है. उन्होंने यह भी कहा कि ई-सिगरेट पर पाबंदी की घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की जगह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की होती, तो बेहतर होता. वित्तमंत्री ने भी इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने यह घोषणा उस मंत्रिसमूह की अध्यक्ष के तौर पर की थी, जिसने इस मामले पर फैसला किया.

E-cigarettes banned, says Finance Minister Nirmala Sitharaman - Shd this not come from Min of Health? How about banning gutka too? How about MoF announcing some fiscal measures to revive economy? https://t.co/9c4hpRlUUD — Kiran Mazumdar Shaw (@kiranshaw) September 18, 2019

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशभर में ई-सिगरेट के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था, जिसकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी. इसके बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मभूषण से नवाज़ी जा चुकीं किरण मज़ूमदार शॉ ने अपने वेरिफाइड ट्विटर एकाउंट पर लिखा, "वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाई गई... क्या यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से नहीं दी जानी चाहिए थी...? गुटखे पर भी पाबंदी लगाए जाने के बारे में क्या विचार है...? अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से कुछ वित्तीय कदमों की घोषणा किए जाने के बारे में क्या विचार है...?"

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, "किरण जी, कुछ बातें बताना चाहूंगी... वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट के फैसलों की घोषणा के लिए थी... मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैं वहां उस मंत्रिसमूह की अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थी, जिसने इस मामले पर फैसला किया... (स्वास्थ्य मंत्री) डॉ हर्षवर्धन एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के लिए देश से बाहर हैं..."

Kiran ji, a few things. This press conference was dedicated to Cabinet decisions. I began by saying that I was there in my capacity as Chair of the GoM which has dealt with the matter. @drharshvardhan is out of country for an international meet. 1/3 https://t.co/oL1UXPqEvJ — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) September 19, 2019

उन्होंने आगे लिखा, "जहां ज़रूरत थी, वहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मेरे साथ थे... स्वास्थ्य सचिव भी मेरे साथ थे, और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी... जैसा आप जानती हैं, ये प्रोटोकॉल होते हैं, जो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में फॉलो किए जाते हैं... वित्तमंत्री के रूप में, आपने देखा होगा, मैं उन कदमों पर काम करती रहती हूं, और उनके बारे में नियमित रूप से बोलती भी हूं, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों में हम उठाते रहे हैं..."

