गुजरात : कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए जूझ रही इस डॉक्टर को मिली गालियां और धमकी

कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ाई में सबसे आगे जूझ रहे है डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ जहां खुद के बचाव के लिए मास्क और किट की कमी झेल रहे हैं. वहीं इनके आसपास के लोग, पड़ोसी भी दुर्व्यहार करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही मामला गुजरात से आया है. सूरत की रहने वाली डॉक्टर संजीवनी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि उनके पड़ोसियों ने उनसे कहा है कि उनको अस्पताल से वापस घर नहीं आना चाहिए क्योंकि उनको जरूर कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ होगा. संजीवनी का कहना, 'उन लोगों ने गाली और धमकी भी दी है. पुलिस ने मदद की है. इस समय अस्पतालों में इस बीमारी की वजह से काम का दबाव है'. गौरतलब है कि संकट की इस घड़ी में लोगों के ऐसे व्यवहार का पहला मामला नहीं है. इससे पहले दिल्ली सहित कई अन्य शहरों में ये बातें सामने आ चुकी हैं.

My neighbours have told me told me that I shouldn't return home from hospital as I must've got infected with COVID19. They verbally abused&threatened me.Police has extended their support to me.Due to #COVID19 crisis,there's lot of pressure at hospital:Dr Sanjivani, Surat, Gujarat pic.twitter.com/3TYyjKI5bN