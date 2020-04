कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को वापस लाने को लेकर आदित्य ठाकरे ने दिया यह जवाब

राजस्थान के कोटा में कई राज्यों के छात्र फंसे हुए हैं. कुछ राज्यों की सरकारों ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर छात्रों को उनके घरों तक पहुंचा दिया है. तो वहीं कुछ राज्य इस दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी में हैं. महाराष्ट्र भी अपने छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है. सीएम उद्धव के बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे के एक ट्वीट में जवाब देकर बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कोटा में फंसे छात्रों को लेकर 2 दिन पहले बातचीत हुई थी. दोनों ही सरकारों के बीच बच्चों को सही सलामत वापस उनके घर तक पहुंचाने को लेकर सहमति बनी.

@satyajeettambe CM Uddhav Thackeray ji has spoken to Rajasthan CM 2 days ago again on Kota Students. Both governments are working the modalities out for a safe commute of all students from Maharashtra, currently in Kota, back home