राज्यसभा कैंडिडेट तय होने के बाद AAP के पूर्व नेताओं ने ट्विटर पर सीएम केजरीवाल को सुनाई खरी-खोटी

No Muslim No Dalit No Woman No Aam Aadmi पहली बार दिल्ली से मुस्लिम या दलित में से कोई प्रतिनिधि राज्यसभा नहीं जाएगा। केजरीवाल के लिए मुस्लिम और दलित सिर्फ वोट बैंक, कार्यकर्ता केवल Use & Throw मैं इसका विरोध करता हूँ। कल 9 am से राजघाट पर विरोध स्वरूप मौनव्रत

Think.



Why was Sushil Gupta selected?



Now there is no diff between AAP and BSP. This leadership isn't worth supporting.



I can today say w/o any doubt - AAP has become corrupt.



After communal & caste vote bank politics - we hv crossed the last bastion - CORRUPTION