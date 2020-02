मनीष सिसोदिया ने किया AAP की जीत का दावा, कहा- हमने 5 साल जनता के लिए काम किया है

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मतों के गिनती मंगलवार को की जा रही है, इधर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पार्टी की जीत का दावा किया है. सिसोदिया ने कहा है "पार्टी को जीत का पूरा विश्वास है , क्योंकि उनकी पार्टी ने पांच वर्षो तक जनता के लिए काम किया है". अपने आवास पर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा "ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, बुराई पर सच्चाई की जीत होगी". इधर जैसे- जैसे मतगणना का कार्य तेजी से बढ़ रहा है. आप कार्यकर्ताों की भीड़ अरविंद के आवास पर पहुंचती जा रही है.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: We are confident of a win today because we have worked for people in the last 5 years. https://t.co/kBIW1zRSjHpic.twitter.com/eUuiVKSsk5