महाराष्ट्र में कांग्रेस के रवैये पर भड़कीं AAP नेता, कहा- वाकई में ये...

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पर धीमी चाल चलने का आरोप लगाते हुए राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) नेता प्रीति शर्मा मेनन ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी को हमेशा देश से पहले रखा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को थाली में परोसकर महाराष्ट्र दे रही है. मेनन ने ट्वीट किया, "कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी को हमेशा देश से पहले रखा है. लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्षेत्रीय गठबंधन से इनकार किया और भाजपा को सूपड़ा साफ करने में मदद की. अब वे भाजपा को थाली में परोसकर महाराष्ट्र दे रहे हैं. यह रूखा रवैया उसे जल्द ही खत्म कर देगा."

बीजेपी को 48 घंटे दिए, शिवसेना को सिर्फ 24 घंटे; राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार

.@INCIndia leadership always puts their party before the Nation. In Loksabha they stubbornly refused regional alliances and helped BJP sweep. Now they are giving #Maharashtra on a platter to BJP. It's moribund attitude will decimate it soon.