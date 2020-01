AAP विधायक ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर लगाया पैसे मांगने का आरोप, संजय सिंह बोले- टिकट नहीं मिलता तो...

बदरपुर के मौजूदा आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक एनडी शर्मा ने चुनाव टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगाया. आप विधायक एनडी शर्मा का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने अपने घर बुलाया था और सीट के बदले 10 करोड़ रुपए मांगे थे. इस आरोप पर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने कहा, "जब किसी को टिकट नहीं मिलता है, यह स्वाभाविक है, उन्हें ठेस पहुंचती है. टिकट नहीं मिलने पर इस तरह के बयान दिया जाना आम बात है."

AAP का कैंपेन सॉन्ग शनिवार को होगा लॉन्च, Teaser में देखें पहली झलक

Sanjay Singh, AAP: When someone doesn't get a ticket, it is natural that they get hurt. Such statements are common when you don't get a ticket. https://t.co/YJ9DgFIwUZpic.twitter.com/Rov2bTrWhg