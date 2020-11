आप के नेता-कार्यकर्ता जनता के बीच मुफ्त मास्क बांटें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति : केजरीवाल

यह भी पढ़ें- Delhi : आज से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, 11 जिलों के 57 लाख लोगों तक पहुंचेंगी टीमें

केजरीवाल ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील की कि वे भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से जनता के बीच जाएं और मुफ्त में मास्क वितरण करें. उन्होंने कोरोना (Coronavirus) की महामारी से निपटने के लिए सभी से एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की. गौरतलब है कि देश में इस वक्त कोरोना के सर्वाधिक मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं. दिल्ली में रोजाना औसतन 7-8 हजार मरीज मिल रहे हैं. उसने महाराष्ट्र (Maharashtra) और केरल (Kerala) को भी पीछे छोड़ दिया है.

Dear AAP MLAs, MPs, councillors, volunteers,



Go to public places n distribute free masks to those not wearing a mask. Today, this is the best deshbhakti n manav sewa.



I urge all political parties also to ask their volunteers to do this



Lets join hands to stop spread of corona