अभिनेता परेश रावल ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान से मांगी माफी, जानें क्या है पूरा मामला

अभिनेता परेश रावल ने दो साल पहले गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान पर किए गए अपमानजनक ट्वीट के लिए उनसे माफी मांगी है. रावल ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज घटना के तुरंत बाद एक ट्वीट में कफील को 'सक्रीय दीमकों के कबीले का राजा कहा था'. ज्ञात हो कि अगस्त 2017 में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन की कमी की वजह से 70 बच्चों की मौत हो गई थी. तब डॉ. कफील को निलंबित करने के साथ ही उन्हें लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, हाल ही में उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है.

परेश रावल ने बुधवार को ट्विटर पर उनसे माफी मांगते हुए कहा, "जब कोई गलत हो, तो माफी मांगना कोई शर्म की बात नहीं, मैं डॉ. कफील खान से माफी मांगता हूं.' आरोपों से बरी होने के बाद डॉ. कफील ने मंगलवार को परेश रावल द्वारा माफी मांगने की मांग की थी.

There is no shame in apologising when one is wrong ... I apologise to @drkafeelkhan