नए साल पर अभिनेता प्रकाश राज का ऐलान: लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, अबकी बार होगी जनता की सरकार

अभिनेता प्रकाश राज (Prakash Raj)ने नए साल के मौके पर राजनीति में आने का ऐलान किया है. उन्होंने इसका ऐलान करते हुए कहा कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2019) निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे. ऐलान करने के लिए अभिनेता ने टि्वटर का सहारा लिया. उन्होंने ट्वीट किया, 'सभी को नए साल की शुभकामनाएं, एक नई शुरुआत, ज्यादा जिम्मेदारी... आने वाले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप उतरूंगा. सीट की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी. अबकी बार जनता की सरकार.'

बता दें, प्रकाश राज सियासी गलियारों में काफी चर्चा में रहते हैं. प्रकाश राज की गिनती उन अभिनेताओं में होती है, जो राजनीतिक टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते. अभिनेता प्रकाश राज ने कई बार मोदी सरकार की आलोचना भी की है. प्रकाश राज देश के मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE..a new beginning .. more responsibility.. with UR support I will be contesting in the coming parliament elections as an INDEPENDENT CANDIDATE. Details of the constituency soon. Ab ki baar Janatha ki SARKAR #citizensvoice#justasking in parliament too..