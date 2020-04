कोरोना वॉरियर्स को लेकर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कही ये बात...

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है. देश में जारी लॉकडाउन (COVID-19 Lockdown) के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. इस बीच देश में कोरोनावायरस का मामला 20 हजार पार कर गया है. संकट के इस दौर में पूरा देश एक साथ इस जंग को लड़ने में लगा है. कांग्रेस नेता तथा फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों को ट्वीट कर सलाम कहा साथ ही उनकी सलामती की दुआ भी की. साथ ही उन्होंने इस संकट के समय में देश को मदद करने के लिए फिल्मी स्टारों की भी तारीफ की.

Once again, Kudos & ‘Salaams' ‘God Bless'for all the outstanding, tremendous work being done by our wonderful doctors, superb nursing staff, essential services, health workers & sanitation workers, besides of course our friends from the media & hats off to our #Police forces who