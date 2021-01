वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर अदार पूनावाला ने जताई खुशी, बोले- सभी जोखिमों...

अदार पूनावाला ने लिखा, 'सभी को नया साल मुबारक हो. वैक्सीन के एकत्रीकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों को आखिरकार मुकाम मिला. भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है. ये सुरक्षित और प्रभावी है और अगले कुछ हफ्तों में लोगों को लगाए जाने के लिए तैयार है.' पूनावाला ने अगले ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति भी आभार जताते हुए धन्यवाद दिया.

Happy new year, everyone! All the risks @SerumInstIndia took with stockpiling the vaccine, have finally paid off. COVISHIELD, India's first COVID-19 vaccine is approved, safe, effective and ready to roll-out in the coming weeks. pic.twitter.com/TcKh4bZIKK