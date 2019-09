शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य वर्ली से लड़ेंगे चुनाव, ठाकरे परिवार का कोई सदस्य पहली बार मैदान में

शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) वर्ली (Worli Assembly seat) से चुनाव लड़ेंगे. ऐसा पहली बार होगा जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतर रहा है. बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly election) में बीजेपी (BJP) और शिवसेना (Shiv Sena) के बीच सीटों पर फंसा पेंच खत्म हो गया है. सूत्रों की मानें शिवसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं, बीजेपी (BJP) का 144 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ है. वहीं, सूत्रों ने बताया कि सहयोगी पार्टियों को 18 सीटें देना तय किया गया है.

Shiv Sena's Aditya Thackeray to contest from Worli Assembly seat in Mumbai. (File pic) #MaharashtraAssemblyPollshttps://t.co/gZJXUnmYnTpic.twitter.com/tIhgodOGMj