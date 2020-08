PM मोदी के नाम बदलने से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे "आदित्य योगीनाथ" 

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया गया है. भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, "उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी." पीएम मोदी के यह कहने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और लोग अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया देने लगे.

When you love your Best Friend with all your heart and he mispronounces your name as 'Aditya Yoginath' in front of whole nation #YogiAdityanath#AyodhyaRamMandirpic.twitter.com/CCVZLYkf1A