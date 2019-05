एडमिरल करमबीर सिंह ने नौ सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला

नौसेना के नए प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह (Karambir Singh) ने आज यानी शुक्रवार को पदभार संभाल लिया. एडमिरल करमबीर सिंह Karambir Singh ने एडमिरल सुनील लांबा से पदभार संभाला. नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, "मेरे पूर्ववर्तियों ने सुनिश्चित किया कि नौसेना के पास एक ठोस आधार है और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है. मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके प्रयासों को जारी रखूं और राष्ट्र को ऐसी नौसेना प्रदान करूं, जो मजबूत, विश्वसनीय और समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो." बता दें कि सरकार ने थल सेना की तरह नौसेना में भी सीनियर के रहते जूनियर अफसर को प्रमुख बनाया. वाइस एडमिरल सिंह से छह महीने सीनियर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने इसके खिलाफ आर्म्ड फ़ोर्सेज़ ट्राइब्यूनल में अपील कर रखी है. 29 मई को ट्राइब्यूनल ने ही वाइस एडमिरल करमबीर सिंह (Karambir Singh) को प्रमुख बनने को लेकर तो हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन यह भी कहा था कि अंतिम फ़ैसला वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की अर्ज़ी पर फ़ैसले के बाद ही होगा.

Navy Chief Admiral Karambir Singh: My predecessors made sure that Navy has a solid foundation&has reached new heights. It'll be my endeavour to continue with their efforts&provide the nation with a Navy that's strong, credible&ready to meet security challenge in maritime domain. pic.twitter.com/fpYvO8eCRI