घर पहुंचने के लिए तीन दिन की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में 60 साल के प्रवासी कामगार ने भूख से तोड़ा दम

देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है. इस दौरान ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिल को दहला दे रहे हैं. इस बीच ऐसी ही एक खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश में एक 60 साल के प्रवासी कामगार की भूख से मौत हो गई. यह शख्स ने तीन दिन पहले महाराष्ट्र से अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ यात्रा शुरू की थी. परिवार के सदस्यों के मुताबिक आखिरी बार इन्होंने शुक्रवार को यात्रा शुरू करने से पहले कुछ खाया था.

48 hrs ago ,Vinod ,a migrant worker from UP's Hardoi ,boarded a truck in Maharashtra .This morning , he and relatives got off in Kannauj and started walking home . A km on , he simply collapsed and died .Govt says prima facie it seems they had not eaten proper food in 48 hrs.... pic.twitter.com/LUss9lHjg1