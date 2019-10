Kashmir News: हिरासत के बाद पहली बार महूबबा मुफ्ती से कल मिलेगा PDP प्रतिनिधिमंडल, प्रशासन ने दी इजाजत

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद से धीरे-धीरे वहां लगी पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है. घाटी के हालात भी सामान्य हो रहे हैं. बीते 2 महीनों से नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) से रविवार को उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मिलने के लिए भी पीडीपी (PDP) के प्रतिनिधिमंडल को इजाजत मिल गई है. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीडीपी प्रतिनिधिमंडल को पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) से मिलने की इजाजत दी है. बता दें कि यह फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) से उनकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही लिया गया है. महबूबा मुफ्ती की पार्टी के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उनसे सोमवार को मुलाकात करेगा.

Jammu and Kashmir: A 10-member delegation of PDP will meet party chief Mehbooba Mufti tomorrow in Srinagar. pic.twitter.com/LfRTWSMt11