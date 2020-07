कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic)के बीच बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Bollywood actor Sonu Sood) प्रवासी मजदूरों के सच्‍चे मददगार बनकर सामने आए थे. सोनू ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक किसान की भी मदद करते हुए खेती के लिए ट्रैक्‍टर भी मुहैया कराया है. सोनू की इस मदद के बाद आंध्र के पूर्व सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) भी अपनी ओर से पहल करते हुए इस किसान की दोनों बेटियों की शिक्षा का खर्च वहन करने का ऐलान किया है. किसान की इन दोनों बेटियों का खेत जोतते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. पूर्व सीएम नायडू ने ट्वीट किया, "@SonuSood जी के साथ की और चित्तूर जिले में नागेश्वर राव के परिवार के लिए एक ट्रैक्टर भेजने के उनके प्रेरक प्रयास की सराहना की. इस किसान की दोनों बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने उनकी शिक्षा का ख्याल रखने और मदद करने का फैसला किया है.'

Spoke with @SonuSood ji & applauded him for his inspiring effort to send a tractor to Nageswara Rao's family in Chittoor District. Moved by the plight of the family, I have decided to take care of the education of the two daughters and help them pursue their dreams pic.twitter.com/g2z7Ot9dl3