अरब सागर में हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून को आ सकता है तूफान

मौसम विभाग ने कहा कि निम्न वायु दाब क्षेत्र आगे चल कर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसके उत्तर की ओर बढ़ने और तीन जून तक उत्तर महाराष्ट्र तथा गुजरात तट पहुंचने की संभावना है.



The low pressure Area over Arabian Sea to intensify into Cyclonic Storm during next 48-hours. It would reach near north Maharashtra and south Gujarat coasts around 3rd June morning.