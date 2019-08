धारा 370 हटाए जाने के बाद और 8000 जवान जम्मू-कश्मीर हुए रवाना

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article-370) हटाने की केंद्र की घोषणा के बाद राज्य में 8000 और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. देश के अलग-अलग हिस्सों से इन जवानों को एयरलिफ्ट कर जम्मू-कश्मीर ले जाया जा रहा है. भारतीय वायुसेना का सी -17 परिवहन विमान जवानों को श्रीनगर ला रहे हैं. ये उन 30,000 सैनिकों के अतिरिक्त हैं जिन्हें पिछले सप्ताह राज्य में लाया गया था. अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि देश में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में सभी सुरक्षा बल, "हाई अलर्ट" पर हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि वे "आवश्यक सावधानी बरतें" और अपने कैंपसों और आंदोलनों की सुरक्षा के लिए विशेष सलाह जारी करें.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, " देश भर के सभी सुरक्षा बलों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में स्थित उनकी इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है."

Close to 8,000 paramilitary troops airlifted and moved in from Uttar Pradesh, Odisha, Assam and other parts of the country to the Kashmir valley. Troops induction still going on. pic.twitter.com/9y4P8RlBuT