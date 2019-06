पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी जोड़ा गया राजनाथ सिंह का नाम

मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है. बता दें कि आज ही गठित इन कमेटियों में पहले राजनाथ सिंह सिर्फ 2 का हिस्सा थे. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आठों कमेटियों में शामिल हैं. पीएम मोदी 8 में से 6 कमेटियों में शामिल हैं वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6 कमेटियों में जगह दी गई है. इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल 5 कमेटियों में हैं.

Name of Defence Minister Rajnath Singh has been added in Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, Cabinet Committee on Political Affairs, Cabinet Committee on Investment & Growth as well as Cabinet Committee on Employment & Skill Development. (File pic) pic.twitter.com/F9OXwuW6pm