बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश ने किया नए NPR फॉर्म से किनारा, पारित किया जाएगा प्रस्ताव

आंध्र प्रदेश सरकार मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करेगी. इसमें केंद्र से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के 2010 के प्रारूप को ही बरकरार रखने के लिए अनुरोध किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने मंगलवार को शाम ट्वीट में एनपीआर मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने ट्वीट में कहा, "एनपीआर में प्रस्तावित कुछ सवालों को लेकर राज्य के अल्पसंख्यकों के दिमाग में असुरक्षा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं. पार्टी के अंदर इस मुद्दे बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार से 2010 में चल रही शर्तों को वापस लेने का अनुरोध करेंगे.

मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "इस संबंध से हम मौजूदा समय में जारी बजट सत्र में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे." जगन मोहन रेड्डी का यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब उनकी सरकार ने हाल ही के एक आदेश में एनपीआर प्रक्रिया के लिए प्रशानिक मशीनरी को तैयार करने के लिए कहा था.

To this effect, we will also introduce a resolution in the upcoming assembly session. (2/2)