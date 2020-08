गुरुग्राम में भी बारिश का कहर, जमीन में धंसा मुख्य सड़क का हिस्सा

गुरुग्राम में भी मंगलवार रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते साइबर सिटी मानो समंदर में तब्दील हो गई. हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. जलभराव के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई. गोल्फ कोर्स रोड पर अंडरपास भी पानी में डूब गया. बुधवार को बाढ़ जैसे हालात की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें दिखीं. शहर में सड़क पर भरे पानी में राफ्टिंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Haryana: A portion of road caves in near Gurugram's IFFCO Chowk, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/tVQVfqEVfl