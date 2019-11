जम्मू-कश्मीर: महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ट्वीट कर लगाया नेताओं से बदसलूकी का आरोप तो पुलिस ने दिया यह जवाब

खास बातें महबूबा मुफ्ती की बेटी ने लगाया नेताओं से बदसलूकी का आरोप पुलिस ने कहा- नेताओं को केवल रूटीन जांच का सामना करना पड़ा इल्तिजा ने तीन नेताओं के साथ बदसलूकी के मामले में केंद्र की आलोचना की

पुलिस ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के तीन नेताओं के साथ श्रीनगर के एक डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करते समय बदसलूकी की गई. तीनों नेताओं सज्जाद लोन, शाह फैसल और वहीद पारा को शहर के सेंटूर होटल में हिरासत में लिया गया था और एमएलए हॉस्टल में ले जाया जा रहा था, क्योंकि कश्मीर में पड़ने वाली सर्दियों से निपटने के लिए वहां सुविधा का अभाव था. पुलिस ने यह जानकारी तब दी है जब पीडीपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा मां के ट्विटर अकाउंट के जरिए बदसलूकी की बात कही गई थी. अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में लिए गए नेताओं को शिफ्ट होने से पहले केवल रूटीन जांच का सामना करना पड़ा था.

कश्मीर: राज्य के 35 राजनेताओं का बदला ठिकाना, अब इस होटल में रहेंगे 'बंदी' नेता

जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी इम्तियाज हुसैन ने ट्विटर पर लिखा, 'कुछ ट्विटर हैंडल दावा कर रहे हैं कि एमएलए हॉस्टल श्रीनगर में कुछ लोगों के साथ हाथापाई हुई. साफ कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अनिवार्य सिक्योरिटी ड्रिल को फॉलो किया गया था.'

Apropos some twitter handle claiming manhandling of some people at MLA hostel Srinagar,it is hereby clarified that no such incident has taken place. Mandatory security drills were followed as required for lodgement.

J&K Police — Imtiyaz Hussain (@hussain_imtiyaz) November 17, 2019

इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने तीन नेताओं के साथ बदसलूकी के मामले में केंद्र की आलोचना की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि नए डिटेंशन सेंटरों में हीटरों की कमी है और उनमें सर्विलांस जैमर्स लगे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि खिड़कियों को लकड़ी से ब्लॉक किया गया है.

बेटी इल्तिजा की मांग के बाद महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के सरकारी क्वार्टर में किया गया शिफ्ट

उन्होंने सज्जाद लोन का जिक्र करते हुए लिखा, 'अगर एक शख्स जिसे पीएम मोदी अपना छोटा भाई मानते हैं, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो बाकी लोगों की क्या दुर्दशा होगी.' इल्तिजा ने दो और नेताओं का भी जिक्र किया जिनके साथ हाथापाई का उन्होंने दावा किया कि कश्मीरी युवाओं के रोल मॉडल शाह फैजल के साथ भी ऐसा हुआ.

Manhandling started when Sajad Lone was repeatedly frisked & asked to undress. New jail windows are blocked with wood,lacks heaters & has surveillance jammers. If a man who PM Modi called his younger brother is being humiliated like this, imagine plight of others — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 17, 2019

SKICC detainees shifted to MLA hostel, Srinagar today. Police manhandled them & roughed up Sajad Lone, Waheed Para & Shah Faesal. Is this how you treat elected representatives? Why humiliate them? J&K is under martial law & police seems be inebriated with power — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 17, 2019

बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद से सैकड़ों नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है. इन नेताओं में महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम फारुख अबदुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं. इन नेताओं को अगस्त से ही हिरासत में लिया गया है.