प्याज से परेशान जनता पर महंगाई की दोहरी मार, अब पेट्रोल के दाम भी पहुंचे आसमान पर

प्याज की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान थी ही अब पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है. पेट्रोल की कीमत सोमवार को 75 रुपये लीटर पर पहुंच गई. एक साल से अधिक समय में यह पहला मौका है जब तेल का दाम 75 रुपये लीटर पर पहुंचा है. तेल कंपनियों ने उत्पादन की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिये ईंधन के दाम बढ़ाये हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की दैनिक मूल्य अधिसूचना के अनुसार सोमवार को पेट्रोल का दाम 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 10 पैसे लीटर बढ़ा है. इस वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 66.04 रुपये लीटर पर पहुंच गया. ईंधन के दाम में नौ नवंबर के बाद से एक दिन छोड़कर लगातार वृद्धि हो रही है. कुल मिलाकर पिछले महीने पेट्रोल 2.30 रुपये लीटर महंगा हुआ है.

Delhi: Petrol price at Rs 75 per litre & diesel price at 66.04 per litre, today. pic.twitter.com/4E5Tg2quwI