यूपी पुलिस ने रोका प्रियंका गांधी का रास्ता तो समर्थन में आए पति रॉबर्ट वाड्रा, Tweet किया, 'मुझे तुम पर गर्व है'

लखनऊ (Lucknow) में प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) द्वारा पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाने के एक दिन बाद रविवार को उनके पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के उनके कदम की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि जो लोग दुख में हैं तथा जिन्हें उनकी जरूरत है उन तक पहुंचना कोई गुनाह नहीं है. उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के परिवार से मिलने जा रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को रोकने की कोशिश के दौरान उत्तर पुलिस की ''बदसलूकी' का एक वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया.

उन्होंने कहा, 'जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों ने प्रियंका के साथ बदसलूकी की, उससे मैं काफी परेशान हूं. एक महिला पुलिसकर्मी ने उनका गला दबाया जबकि अन्य ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वह गिर गईं. लेकिन उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी के परिवार से मिलने की ठान ली थी और इसलिए वह दो पहिया वाहन से वहां गईं.''



I am proud of you Priyanka for being compassionate & for reaching out to people who need you.

What you did was correct & there is no crime to be with people in need or in grief 2/2 pic.twitter.com/50GYKCx61M