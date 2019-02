Pulwama Attack: वर्ल्ड कप में भारत को पाक से नहीं खेलने के निर्देश पर बोले तेजस्वी- हमले का जवाब दिया जाए लेकिन...

पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror attack) के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच देशों में बढ़े तनाव के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को पाकिस्‍तान के खिलाफ वर्ल्‍ड कप-2019 (World Cup 2019) का मैच नहीं खेलने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों ने NDTV को बताया कि सरकार ने BCCI से कहा है कि भारतीय टीम (Indian Cricket Team) को वर्ल्‍ड कप-2019 (World Cup) के अंतर्गत पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए. भारत और पाकिस्‍तान (India-Pakistan Cricket Match) के बीच वर्ल्‍ड कप का यह मैच 16 जून को खेला जाना था. सरकार का बीसीसीआई से संबद्ध कमेटी ऑफ एडमिनिस्‍ट्रेटर्स (COA)को संदेश है, 'पाकिस्‍तान के खिलाफ मत खेलिए.'

Tejashwi Yadav, RJD: Cricketers play with sportsman spirit. We strongly condemn Pulwama attack & we want a reply to be given, but it's not right if the countries can't play together because of it. pic.twitter.com/zWQVpwCDEI