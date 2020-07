कांग्रेस से निलंबन पर बोले संजय झा- "मेरी वफादरी किसी व्यक्ति या परिवार के प्रति नहीं बल्कि..." 

उद्योगपति से नेता बने झा ने कहा कि वह पार्टी के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक मामलों को उठाना जारी रखेंगे और यह लड़ाई अभी शुरु ही हुई है.

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोराट ने एक दिन पहले एक बयान में कहा था कि झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन के उल्लंघन के कारण पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

My loyalty is to the Congress ideology. My fidelity is not to any individual or family.



I remain a Gandhi-Nehruvian idealist ( a vanishing breed within Congress). I will continue to raise issues that are fundamental to the resurgence of my party.



The battle has just begun.