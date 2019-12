Jharkhand Election Results: झारखंड में JMM-Congress की जीत के बाद NRC को लेकर आया हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा - हम तो इसे...

झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस (Congress) गठबंधन की जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने NRC को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने राज्य में इसे लागू करने को लेकर कहा कि हम राज्य के हित को ख्याल में रखते हुए ही इसपर कोई फैसला करेंगे. बता दें कि झारखंड में JMM-कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी है. जेएमएम-कांग्रेस गठबधन 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं, बीजेपी को झटका लगा है और वह 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. उसे 12 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास (Raghubar Das) बीजेपी के बागी उम्मीदवार सरयू राय से काफी पिछड़ गए हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है. इस बीच जेएमएम (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की जनता को धन्यवाद दिया. हेमंत सोरेन ने कहा कि इस राज्य के लिए नया अध्याय शुरू होगा.

#Jharkhand Mukti Morcha leader Hemant Soren on being asked whether National Register of Citizens (NRC) will be implemented in the state: We will take a decision keeping in mind the interest of the state. pic.twitter.com/HY6EyhSF63