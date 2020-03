PM मोदी के सम्मान को ठुकराने के बाद लिसिप्रिया कंगुजम ने कांग्रेस पर भी कसा तंज, लिखा...

8 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम (Licypriya Kangujam) इस समय खासा सुर्खियों में हैं. 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' पर केंद्र सरकार ने ट्वीट कर कुछ प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियों को साझा करने की बात कही थी. लिसिप्रिया भी इन्हीं में से एक थीं. भारत सरकार के इस ट्वीट के जवाब में लिसिप्रिया ने धन्यवाद तो कहा लेकिन यह सम्मान स्वीकार करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद कांग्रेस (Congress) ने लिसिप्रिया की आड़ में मोदी सरकार (Modi Govt) पर हमला बोला. कांग्रेस को हमलावर होते देख लिसिप्रिया ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए ट्वीट किया.

कांग्रेस ने ट्वीट किया, 'महिला सशक्तिकरण के प्रति पीएम मोदी की बातों और पाखंड को बहादुर पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम ने नकार दिया है. लिसिप्रिया के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, उन्होंने पीएम को याद दिलाया कि उनकी आवाज सुनना किसी भी ट्विटर अभियान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है.'

OK @INCIndia. You feel sympathy for me. It's ok. Let's comes to the point. How many of your MPs going to put up my demands in the ongoing Parliament Session both in Lok Sabha & Rajya Sabha?

I also don't want you to use my name just for twitter campaign? Who is listening my voice? https://t.co/ms54F9MnQt