टिड्डियों के खिलाफ उतरेंगे हेलिकॉप्टर, केंद्र सरकार की है कुछ ऐसी है तैयारी

देश में इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों में टिड्डी दलों का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है. मुश्किल यह भी है कि टिड्डियों का आतंक बस खेतों और फसलों पर ही नहीं है, ये शहरी इलाकों में भी उसी तादाद में नजर आ रही हैं. ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया है कि इन टिड्डियों से लड़ने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं. मंगलवार को उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों की रोकथाम के लिए हेलिकॉप्टर को हरी झंडी दिखाई. इस बार टिड्डियों के खिलाफ लड़ाई में पहली बार हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं मशीन, वाहन और मानवीय क्षमता को बड़े स्तर पर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है.

Greater Noida: Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Narendra Singh Tomar flags off a helicopter for locust control operations in Barmer, Rajasthan. pic.twitter.com/wVeP2XsfIx