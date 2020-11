कांग्रेस को मजबूत करने में अहमद पटेल की भूमिका हमेशा याद रहेगी : पीएम मोदी

Saddened by the demise of Ahmed Patel Ji. He spent years in public life, serving society. Known for his sharp mind, his role in strengthening the Congress Party would always be remembered. Spoke to his son Faisal and expressed condolences. May Ahmed Bhai's soul rest in peace.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने ट्वीट किया कि ''अहमद जी न केवल एक ऐसे बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे, जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श लेती थी, वे एक दोस्त भी थे. वे हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे. उनका निधन से एक विशाल शून्य आ गया है. उनकी आत्मा को शांति मिले.''

Ahmed ji was not only a wise and experienced colleague to whom I constantly turned for advice and counsel, he was a friend who stood by us all, steadfast, loyal, and dependable to the end.

His passing away leaves an immense void. May his soul rest in peace.