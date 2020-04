कोरोना मरीजों का इलाज कर रहीं AIIMS डॉक्टर की आंखों से छलके आंसू, बोलीं- "फैमिली सपोर्ट की जरूरत"

अंबिका ने कहा, "कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं. यह हमारे के लिए मुश्किलों भरा समय है. इस परिस्थिति में हमें अपने परिवार के सहयोग की जरूरत है." उन्होंने कहा, "जब परिवार में से कोई बीमार पड़ता है और हम उनका इलाज नहीं कर पाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है. हम यहां लोगों का इलाज कर रहे हैं और हमें भी अपने परिवार के सहयोग की जरूरत है."

उन्होंने भावुक होकर कहा, "यहां -दोस्त, सहकर्मी और स्टॉफ- हर कोई हमारा सहयोग कर रहा है लेकिन परिवार का सहयोग अलग बात है और हम सबको इस सहयोग और प्यार की जरूरत है."

