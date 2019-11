Jharkhand Assembly Election 2019: AIMIM ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, ओवैसी ने कहा- अब बराबरी की बात...

30 नवंबर से शुरु होकर 20 दिसंबर तक पांच चरणों में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है. AIMIM की दूसरी लिस्ट में चार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है. इस लिस्ट में बोकारो से मश्कूर सिद्दकी, हजारीबाग से नदीम खान, मधेपुरा से इकबार अंसारी और सारथ से मुमताज अंसारी का नाम शामिल है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इससे पहले AIMIM ने तीन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था.

झारखंड: विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व सीएम मधु कोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

AIMIM is pleased to announce its 2nd list of candidates for the #JharkhandAssemblyPolls

1. Bokaro - Mashkoor Siddique

2. Hazaribagh - Nadeem Khan

3. Madhupur - Iqbal Ansari

4. Sarath - Mumtaz Ansari#AbBarabariKiBaatHogi