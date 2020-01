असदुद्दीन ओवैसी का अनुराग ठाकुर को चैलेंज- भारत में वह जगह बताए जहां आप मुझे गोली मारेंगे, मैं आने को तैयार

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा 'गोली मारो' वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है. असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर अनुराग ठाकुर के इस बयान पर सीधा हमला करते हुए चुनौती दी कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि भारत में वह जगह बताए जहां आप मुझे गोली मारेंगे, मैं आने को तैयार. मुंबई के नागपाड़ा के झूला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने यह बयान दिया.

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, ''अनुराग ठाकुर मैं चुनौती देता हूं, भारत में वह जगह बताए, जहां आप मुझे शूट करेंगे और मैं आने को तैयार हूं. आपका बयान मुझमें कोई भय पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी मां और बहनें बड़ी संख्या में सड़क पर हैं और उन्होंने देश को बचाने का फैसला लिया है.''

भारत के खिलाफ झूठे विमर्श और प्रचार को लेकर ब्रिटेन में भारतीय राजदूत ने किया आगाह

Asaduddin Owaisi,AIMIM:I challenge you Anurag Thakur, to specify a place in India where you'll shoot me&I'm ready to come.Your statements will not create fear in my heart,because our mothers&sisters have come out in large numbers on roads,they've decided to save the country(28.1) pic.twitter.com/Mh3sj33voV