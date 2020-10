महाराष्ट्र के गवर्नर और सीएम की जंग में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'मत भूलें, संविधान की ली है शपथ'

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हिन्दुत्व पर छिड़े पत्र-युद्ध में AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं. ओवैसी ने राज्यपाल के कदम की आलोचना की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री से इस तरह के कदम की अपेक्षा करना अप्रासंगिक है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था. ओवैसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है, जिसने संविधान की शपथ ली है. उस शपथ के लिए 'हिंदुत्व' की आवश्यकता नहीं थी. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सीएम की हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता अप्रासंगिक है और इसे उठाया भी नहीं जाना चाहिए था.'

Very unfortunate that this is coming from a Governor, someone who has sworn an oath on the Constitution. That oath did not require a test on ‘Hindutva-ness'. The CM's commitment to Hindutva in discharging his duties is irrelevant & should not even have been raised. https://t.co/maKx2nuOE1