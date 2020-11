BJP पर भड़के ओवैसी, बोले- 'इनके किसी भी नेता को नींद से जगाओ तो एक ही नाम लेंगे-ओवैसी'

रविवार को ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला किया. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा, 'अगर आप किसी भी बीजेपी नेता को नींद से जगाएंगे और कुछ नाम लेने को कहेंगे तो वो कहेंगे- ओवैसी. इसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का नाम लेंगे. बीजेपी को इसपर बात करनी चाहिए कि उन्होंने 2019 के बाद से तेलंगाना, खासकर हैदराबाद को क्या आर्थिक सहायता दी है.'

यह भी पढ़ें : संघ के हिंदुत्व को ओवैसी ने बताया सबसे बड़ा झूठ, कहा- RSS नहीं चाहता मुस्लिम भी राजनीति में...

ओवैसी ने हैदराबाद बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा, 'हैदराबाद में बाढ़ आई थी. मोदी सरकार ने उस वक्त हैदराबाद को क्या आर्थिक मदद दी? वो अब इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त उन्होंने कोई मदद नहीं दी थी. यहां ऐसा नहीं चलेगा, जनता जानती है.'

Hyderabad was hit by a flood. What financial help did Modi government provide to Hyderabad? They are trying to give this (election) a communal colour because they provided no help at that time. This will not work here, people know: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on #GHMCElectionshttps://t.co/repMugt9Xi