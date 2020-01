AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले- देश की 41% संपत्ति पर हिन्दू सवर्णों का कब्जा, मुस्लिमों के पास है केवल 8%

AIMIM के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनसंख्या और उनकी संपत्ती को लेकर बयान दिया है. उन्होंने भारत में धन के असमान्य वितरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार तथा राजनीतिक दलों के द्वारा इस असमान्यता को संरक्षण दिया जाता है. ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमानों के पास देश की कुल संपत्ति का 8% हिस्सा है जबकि जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी लगभग 12% है उसी तरह 27 प्रतिशत जनसंख्या वाले SC और ST के पास देश के कुल धन का 11.3% ही है. पैसा कहीं और है जो कि राजनीतिक दल के काम आता है, यही कारण है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल उन्हें संरक्षण देते हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कुल संपत्ति के 41 फीसदी हिस्से पर हिंदू सवर्णों का कब्जा है. जो कि उनकी जनसंख्या 22.28 फीसदी से दोगुना है. इसके बाद सबसे ज्यादा संपत्ति ओबीसी के पास 31 फीसदी है, जबकि उनकी जनसंख्या 35.66 फीसदी है.



A Owaisi:Muslims own 8% of the country's total assets while their share of households stands at nearly 12%.SCs&STs own 11.3% as compared to their population of 27%.Where does money lay?Money lies somewhere else that is whr political party is patronized as they have to fight polls https://t.co/LQtd4EtKUC