NPR-NRC पर ओवैसी का अमित शाह को करारा जवाब- गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब तक सूरज पूरब से उगता रहेगा...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के खिलाफ विरोध जताने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर करारा जवाब दिया है. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का विरोध करते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से ओवैसी ने कहा, ''गृहमंत्री देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? संसद में उन्होंने कहा था कि ओवैसी जी एनआरसी पूरे देश में लागू होगा. अमित शाह साहब, जब तक सूरज पूरब से उगता रहेगा हम सच कहते रहेंगे. एनपीआर एनआरसी की ओर पहला कदम है.''

बता दें कि ओवैसी ने कहा था कि यह NRC का ही दूसरा नाम है. ओवैसी के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में तंज कसा. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि अगर हम कहेंगे कि सूरज पूरब में उगता है तो वो कहेंगे कि नहीं...नहीं यह पश्चिम में होता है. ये उनका स्टैंड होता है और इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है. फिर भी मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इसका NRC से कोई लेना-देना नहीं है, ये बहुत अलग तरह की प्रक्रिया है.

