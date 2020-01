AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए न कि उसे धूमिल किया जाना चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों को ऐसा करना नहीं आता पर ज्यादातर लोगों की भलाई के लिए यही इकलौता रास्ता है.ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इस लेख में '2020 के लिए एक सवाल है कि क्या भारत वापसी कर पाएगा?' लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की 2019 की चुनावी जीत को उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने धूमिल कर दिया. इस लेख में मोदी सरकार द्वारा 2019 में लिए गए फैसलों पर टिप्पणी की गई है.

Democracies must honor the opposition, not tarnish it. It doesn't come naturally to some but in the larger interest, it's the only way.



The Question for 2020: Can India recover? https://t.co/DbrsuazlJk via @orfonline