असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर कसा तंज- पहले राष्ट्रव्यापी NPR/NRC करवाइए फिर CAA का उपयोग करिए, यही तो क्रोनोलॉजी है

नागरिकता कानून और NRC को लेकर देश भर में विवाद कम नहीं हो रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा, बसपा सहित सभी विपक्षी दलों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. अमित शाह के बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर तंज कसा है. उन्होंने कहा है, "आप क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? राष्ट्र को बताएं कि असम में 5 लाख मुस्लिम जिनका नाम NRC में नहीं आया है, उन्हें भी 13 लाख गैर मुस्लिमों के साथ नागरिकता दी जाएगी जिसे भाजपा ने सीएए के तहत नागरिकता देने का वादा किया था. पहले राष्ट्रव्यापी NPR/NRC करवाइए फिर CAA का उपयोग करिए, यही तो क्रोनोलॉजी है.'

Why are you lying sir @AmitShah tell the Nation that 5 lakh Muslims in Assam whose names have not come in NRC will also be given Citizenship with 13 lakh Non Muslims which BJP promised to give under CAA

Nationwide NPR /NRC then use CAA this is Chronology https://t.co/BoXQAb7OOJ