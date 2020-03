लॉकडाउन में फंसे बिहार के लोग, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा CM नीतीश कुमार पर निशाना, वीडियो शेयर कर पूछा- इन्हें क्यों छोड़ दिया?

एक दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, 'यह लोग अपने घरों से दूर रहकर काम करते हैं और बिहार में रह रहे अपने परिवारों की मदद करते हैं, लेकिन आज उनके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया है. सीमांचल के लोगों के साथ आपके राज्य और दूसरे राज्यों में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है.' बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा था कि बसों से लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने से लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो रहा है. बेहतर होगा कि फंसे हुए लोगों को वहीं पर खाना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. जिसके बाद बिहार और यूपी सरकार ने आदेश दिए थे कि प्रवासी लोगों के उनके राज्य में दाखिल होने पर उन्हें 14 दिनों तक सरकारी कैंपों में रहना होगा.

|@aimim_national workers distributed cooked food to our brethren from Kishanganj, Bihar who're living in Hafeezpet. Due to the #lockdown, they have been stranded in Hyderabad & left to fend for themselves. @NitishKumar these men are from your state, why have you abandoned them? pic.twitter.com/IoRVJdzUpu