मुसलमानों का इलाज नहीं करने का इश्तेहार देने वाले UP के अस्पताल पर भड़के ओवैसी, बोले- मुस्लिमों की जिंदगी...

बता दें कि इस विज्ञापन को लेकर अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इश्तेहार को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध होने के बाद अस्पताल ने दूसरा इश्तेहार छाप कर कहा कि उसे अपने पहले इश्तेहार पर खेद है. 17 अप्रैल को एक अखबार में विज्ञापन दिया, कल 18 अप्रैल को दूसरा विज्ञापन देकर माफी मांग ली.

If this Hospital is confident enough to advertise its policy, then what's one “probing”? How is it still being allowed to harm the public? @PMOIndia says “covid19 does not see religion” even while his ideological ‘fans' have demonised Muslim citizens & endangered their lives https://t.co/kO6Va8GPKK